Giriş Tarihi: 14.11.2025 00:01
T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO :
2025/39 Esas
Davacı, LÜTFİYE ÖZGÜL ile Davalılar, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GÖLBAŞI MALMÜDÜRLÜĞÜ, YUKARI ÇÖPLÜ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Davacı vekilinin mahkememize ibraz etmiş olduğu 15/02/2025 tarihli dava dilekçesi ile; "Adıyaman İli, Gölbaşı İlçesi, Yukarı Çöplü Köyü, 146 Ada 2 Parsel ve 147 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazların tescil harici bırakılan 2.650 lik alanın (12/10/2025 tarihli Fen Bilirkişi raporunda krokide A harfi ile belirtilen kısmın) davacı adına tesciline karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.
Dava konusu yerin tespit dışı bırakılan taşınmaz olduğu anlaşıldığından, Mahkememize Türk Medeni Kanunun 713/1. maddesine göre tapusuz taşınmazın tescili şeklinde açılan bu davaya karşı tarafların ve 3. şahısların diyecekleri ve itirazları var ise Türk Medeni Kanunun 713/5. maddesi gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize yazılı veya sözlü olarak bildirmeleri, aksi takdirde davanın dosyadaki mevcut haliyle sonuçlandırılacağı hususu ilgililere Türk Medeni Kanunun 713/4. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.22/10/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02335249