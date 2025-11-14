T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO :

2025/39 Esas





Davacı, LÜTFİYE ÖZGÜL ile Davalılar, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GÖLBAŞI MALMÜDÜRLÜĞÜ, YUKARI ÇÖPLÜ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;





Davacı vekilinin mahkememize ibraz etmiş olduğu 15/02/2025 tarihli dava dilekçesi ile; "Adıyaman İli, Gölbaşı İlçesi, Yukarı Çöplü Köyü, 146 Ada 2 Parsel ve 147 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazların tescil harici bırakılan 2.650 lik alanın (12/10/2025 tarihli Fen Bilirkişi raporunda krokide A harfi ile belirtilen kısmın) davacı adına tesciline karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.



