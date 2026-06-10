Giriş Tarihi: 10.06.2026 00:01
T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
ESAS SAYISI : 2020/1 Esas - 2021/86 Karar
Davalı Özcan Suna, Rabia Uysal
Davalı Özcan Suna ve Rabia Uysal'ın mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi) davası nedeniyle;
Davalı Özcan Suna ve Rabia Uysal'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli kararın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.04/05/2026
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Basın No: ILN02480919