T.C. HATAY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO
:
2023/127 Esas
KARAR NO
:
2024/188
Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/03/2024 tarihli ilamı ile 63/1-2-1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Fethiye oğlu, 27/09/1995 doğumlu, Hatay, Altınözü, Ziyaret mah/köy nüfusuna kayıtlı LÜTFİ GÜL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.11.2025
