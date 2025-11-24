T.C. HATAY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO

:

2023/127 Esas





KARAR NO

:

2024/188





Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/03/2024 tarihli ilamı ile 63/1-2-1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Fethiye oğlu, 27/09/1995 doğumlu, Hatay, Altınözü, Ziyaret mah/köy nüfusuna kayıtlı LÜTFİ GÜL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



