T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/8 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 34 Ada, 67 Parsel, bağ nitelikli





Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, Isparta Merkez





Yüzölçümü : 1.592,01 m2





İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın bulunduğu bölgede konut alanında kalan çevre parseller Emsal:0.70 ve Emsal:0.80 Yençok:17.50 yapılaşma koşullarına sahiptir.





Kıymeti : 14.328.090,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler:



