T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO:

2020/79 Esas





KARAR NO:

2023/581





Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/05/2023 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Ali ve Fatma oğlu, 12/10/1983 doğumlu MUSTAFA ALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabı karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.





7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,



