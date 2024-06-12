T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO:

2023/433 Esas





KARAR NO:

2023/734





Nitelikli Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/06/2023 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 142/2-b maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması cezası ile cezalandırılan Anatoly ve Liudmyla kızı, 1989 doğumlu HANNA BAZIURA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabı karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.





7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,



