T.C. İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 19.10.2025 00:01

Sayı:
2025/201 Esas

Konu: Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NAİME DEMİL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30.09.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 49342524362

ADI SOYADI : NAİME DEMİL

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 16/11/1959

DOĞUM YERİ : FATSA

İKAMETGAH ADRESİ :
Basın No: ILN02315612