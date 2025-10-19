Giriş Tarihi: 19.10.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı:
2025/201 Esas
Konu: Gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NAİME DEMİL gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30.09.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 49342524362
ADI SOYADI : NAİME DEMİL
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 16/11/1959
DOĞUM YERİ : FATSA
İKAMETGAH ADRESİ :
