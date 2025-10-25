T.C. İSTANBUL 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No:

2023/378-Ceza Dava Dosyası





Karar No:

2025/276









Hileli iflas suçundan sanık Ahmet ve Fatma Ayfer7 oğlu 08/03/1978 İstanbul doğumlu, Kastamonu ili Ereğli İlçesi Çayhan Mahallesi nüfusuna kayıtlı Huri Buşra ERASLAN hakkında Mahkememizin 17/06/2025 tarih,2023/378Esas, 2025/279 Karar sayılı hükmü ile sanık hakkında hileli iflas suçundan beraat kararı verilmiştir.





Sanık bütün aramalara rağmen bildirmiş olduğu adreslerden bulunarak Gerekçeli Karar, katılan Petrol Ofisi A.Ş.nin vekili Av. Erhan VURAL, katılanlar Bayram Şafak, Mahmut Küçükdeniz, Metin KAYGISIZ vekili v. Kemal KERİNÇSİZ tarafından verilen istinaf dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.





Bu nedenle yokluğunda karar verilen;





SANIK:Huri Buşra ERASLAN-Ahmet ve Fatma Ayfer oğlu 08/03/1978 İstanbul doğumlu, Kastamonu iliEreğli İlçesi Çayhan Mahallesi nüfusuna kayıtlı





SanığınTürkiye'de belirtilen adreslere tebligat çıkarılmasına rağmen bulunarak tebligat yapılmadığıanlaşılmakla,





1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin, istinaf dilekçesi ile istinafın reddine ilişkin ek karar özetlerini içeren bu yazının

tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,





2-Hüküm fıkrasının vekatılan Petrol Ofisi A.Ş.nin vekili Av. Erhan VURAL, katılanlar Bayram Şafak, Mahmut Küçükdeniz, Metin KAYGISIZ vekili v. Kemal KERİNÇSİZ tarafından verilen istinaf dilekçelerininilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Mahkememize verilecek dilekçeyle veya Mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, Mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza Teşkilatı Olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf ismetinde bulunabilecekleri hususu