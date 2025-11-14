T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

"Bilirkişi raporuna göre davacının davalıdan 23.093,00-TL alacaklı olduğunun beyan ve tespit edildiği, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş ve iş bu ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur."