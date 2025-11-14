Giriş Tarihi: 14.11.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO:
2024/524 Esas
DAVALILAR:
1-ADEN PARK RESTORAN ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Davacı Perador Bilişim Ve Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından davalı Aden Park Restoran Organizasyon Ticaret Limited Şirketi aleyhine İtirazın İptali davası açılmıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanununun m.29 ve devamı hükümleri gereği adı geçen davalıya bilirkişi kök raporunun ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
"Bilirkişi raporuna göre davacının davalıdan 23.093,00-TL alacaklı olduğunun beyan ve tespit edildiği, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş ve iş bu ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur."
03/11/2025
Basın No: ILN02333930