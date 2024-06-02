Giriş Tarihi: 02.06.2024 00:01
T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO
:
2022/803
KARAR NO
:
2023/809
Gece vakti nitelikli hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/05/2023 tarihli ilamı ile sanık hakkında açılan kamu davasında TCK'nın 142/2-b maddesi uyarınca neticeten 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen
YOUCEF DAHAM (
Raşit ve Retibe oğlu, 01/01/1990 CEZAYİR doğumlu. TC Kimlik No:99588323984 ) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin
İLANEN TEBLİĞİNE
, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu
İLAN OLUNUR
. 31/05/2024
Basın No:ILN02042429
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