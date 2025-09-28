T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı:

2025/66 Esas





Konu: İkinci ilan





İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;





Davacı Vakıflar İdaresi Beyoğlu İlçesi Emekyemez Mahallesi Nazlı Hanım Çıkmazı sokağında bulunan 110 pafta 270 ada 50 parsel sayılı 88 m2 yüzölçümlü Mehmet Necip Efendi Vakfından İcareli kargir ev vasıflı taşınmazın kadastro tespitinden önce tamamının Avusturya Tebaasından Cako Franko zevcesi İstelle'nin 19 Eylül 312 tarih 69 sayfa 919 sıra nolu kayıtla uhdesindeyken adı geçenin on yedi sene önce ölümü ile Türk Tebaalı 3 evladı Albert, Marko ve Rozina'yı bıraktığı, Albert'in on iki sene önce bilaveled vefatıyla hissesinin mahlulen vakfa kaldığı, Marko'nun intikale talip olmaması nedeniyle hissesinin muris uhdesinde bırakılarak yalnız Rozina'ya ait 1/3 hissenin 12 şubat 339 tarih 69 cilt 62 sayfa 15 sıra 6244 muamele nolu kayıtla intikalinin yapıldığı, bu kayda istinaden 6/12/1943 tarihinde 1/3 hissenin Cakoma Frank kızı Rozina, 1/3 hissenin Cakoma Franko oğlu Marko 1/3 hissesinin Mehmet Necip Vakfı adına tespit ve tescilinin yapıldığı, taşınmazın halen 1/3 hissesinin Cakoma oğlu Marko Franko, 1/12 hissesinin Avram kızı Adile ve 1/12 hissesinin Bünyamin kızı Roza Levi adlarına kayıtlı olduğu, Cakoma Franko oğlu Marko adına kayıtlı 1/3 hissesinin, Avram kızı Adile adına kayıtlı 1/12 hissenin gaip oldukları gerekçesiyle Hazine adına kaydına karar verildiği, ancak tescilin yapılmadığı ve vakfiyetin terk edilmediği, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17. maddesi uyarınca taşınmazın vakfı adına tescilinin gerektiği ve açıklanan nedenlerle tapu kaydının iptali ile vakfı adına tescilinin lüzum geldiği, taşınmazın Cakoma Franko oğlu Marko adına kayıtlı 1/3 hissesinin ve Avram kızı Adile adına kayıtlı 1/12 hissenin iptal edilerek evveliyatı olan Mehmet Necip Vakfı adına tescilin gerçekleştirilmesini talep ettiğinden; taşınmaz malikleri Cakoma Franko oğlu Marko ve Avram kızı Adile'nin haklarında bilgi ve malumatı olanların gazetenin yayın tarihinden itibaren bir hafta içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 35. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/66 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince

2. KEZ