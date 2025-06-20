Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 39. AĞIR CEZA MAHKEMESİ GAZETE İLANI
T.C. İSTANBUL 39. AĞIR CEZA MAHKEMESİ GAZETE İLANI
Esas No
:
2024/86
Karar No
:
2025/137
Mahkememiz 2024/86 esas 2025/137 karar sayılı, 21.03.2025 tarihli ilamıyla;
Sanık
Kenan KILIÇASLAN'ın (Mehmet ve Ferdane oğlu, 17.01.1968 doğumlu, İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi nüfusuna kayıtlı)
, üzerine atılı "dolandırıcılık" suçundan, eylemine uyan TCK 158/1.l.son, 53/1, 52/1-2-4, 63 maddeleri uyarınca, neticeten 2 yıl hapis ve 20.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği;
Sanık Kenan KILIÇASLAN'ın beyan adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, sistemde kayıtlı MERNİS adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, sanığın tebligata yarar adresinin tespit edilemediği ve bu haliyle tebliğ imkansızlığı meydana geldiği anlaşılmakla;
7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince,Mahkememiz 2024/86 esas 2028/137 karar sayılısayılı hükmünün Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir Gazetede ve yine Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine;
Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonratebliğ edilmiş sayılacağına;
İlan süresince, karar özetinin, Mahkeme Divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, Mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 11.06.2025
Basın No:ILN02244589
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