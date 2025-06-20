T.C. İSTANBUL 39. AĞIR CEZA MAHKEMESİ GAZETE İLANI

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince,Mahkememiz 2024/86 esas 2028/137 karar sayılısayılı hükmünün Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir Gazetede ve yine Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,