Giriş Tarihi: 31.05.2024 00:01
T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL 4. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2023/629 Esas
DAVALI
:
NILUFAR KHALIMOVA Sünbül Efendi Mah. Hacı Piri Sok. No:134/3 Fatih/ İSTANBUL
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 10/10/2024 günü saat 11:15'de HMK'nın 147. Maddesi gereğince duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, HMK'nın 150. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
Basın No:ILN02041209
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