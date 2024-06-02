T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N





DOSYA NO

:

2023/472 Esas





KARAR NO

:

2024/82





Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı, 21/03/2024 tarihli ilamı ile TCK 'nun 165/1 mahkumiyetine ancak 5271 Sayılı CMK nun 231/5 maddesi uyarınca 5 YIL SÜREYLE HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ali ve Mehdiye oğlu, Halep 04/04/1987 doğumlu, YAHYA ALFAYYAD yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



