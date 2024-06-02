Giriş Tarihi: 02.06.2024 00:01
T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO
:
2023/472 Esas
KARAR NO
:
2024/82
Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı, 21/03/2024 tarihli ilamı ile TCK 'nun 165/1 mahkumiyetine ancak 5271 Sayılı CMK nun 231/5 maddesi uyarınca 5 YIL SÜREYLE HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ali ve Mehdiye oğlu, Halep 04/04/1987 doğumlu, YAHYA ALFAYYAD yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme hakimine onaylattırılması, cezaevinde ise cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halinde İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde İTİRAZI kabil olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı taktirde verilen hükmün kesinleştirileceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30/05/2024
Basın No:ILN02042541
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