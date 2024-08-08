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T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 08.08.2024 00:01

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO
:
2023/923 Esas

KARAR NO
:
2024/54

HIRSIZLIK suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/01/2024 tarihli ilamı ile maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Ahmed Kamel-Zahra oğlu, 1960 Filistin doğ.lu, A AHMED ALWARAN hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ilişkin gerekçeli karar tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa ve müşteki Ömer ve Ayşe oğlu, 11/02/1999 d.lu, Mardin, Kızıltepe, Doyuran n.k. YASER YUTAR'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.07.2024
Basın No:ILN02073397
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