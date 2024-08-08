T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N





DOSYA NO

:

2023/923 Esas





KARAR NO

:

2024/54





HIRSIZLIK suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/01/2024 tarihli ilamı ile maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Ahmed Kamel-Zahra oğlu, 1960 Filistin doğ.lu, A AHMED ALWARAN hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ilişkin gerekçeli karar tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa ve müşteki Ömer ve Ayşe oğlu, 11/02/1999 d.lu, Mardin, Kızıltepe, Doyuran n.k. YASER YUTAR'a tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



