T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO

:

2023/412 Esas





KARAR NO

:

2024/266





Karşılıksız Yararlanma suçundansuçundan sanık olan Abdulvahap ve Melek oğlu, Halep, 15/06/1988 doğumlu, Suriye uyruklu Hasan AZİZİ hakkında, mahkememizin 05/09/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 163/3, 62/1, 51/1,51/3,51/6,51/7 maddelerigereğince sonuç olarak 10 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının ertelenmesine karar verilmiş olup, söz konusu hüküm ile istinaf dilekçesinin tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılan kurum vekilinin, sanık hakkında uygulanan takdiri indirim ve ertelemenin kaldırılarak sanığın en üst sınırdan cezalandırılması istem ile istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,



