Giriş Tarihi: 21.03.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
DOSYA NO
:
2023/412 Esas
KARAR NO
:
2024/266
Karşılıksız Yararlanma suçundansuçundan sanık olan Abdulvahap ve Melek oğlu, Halep, 15/06/1988 doğumlu, Suriye uyruklu Hasan AZİZİ hakkında, mahkememizin 05/09/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 163/3, 62/1, 51/1,51/3,51/6,51/7 maddelerigereğince sonuç olarak 10 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının ertelenmesine karar verilmiş olup, söz konusu hüküm ile istinaf dilekçesinin tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılan kurum vekilinin, sanık hakkında uygulanan takdiri indirim ve ertelemenin kaldırılarak sanığın en üst sınırdan cezalandırılması istem ile istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın ve istinaf dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle ya da ceza infaz kurumuna dilekçe vermek veya ceza infaz kurumu müdürüne tutanağa bağlanmak üzere beyanda bulunmak suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, İLAN OLUNUR. 19.03.2025
Basın No:ILN02193675
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