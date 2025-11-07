Giriş Tarihi: 07.11.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO
:
2025/3 Esas
KARAR NO
:
2025/412
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan Samır ve Rahma kızı Halep, 20.10.2004 doğumlu, Suriye uyruklu, Ayat SULIMAN hakkında, mahkememizin 21.10.2025 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK'nın 142/2-b, 143/1, 62/ 53/1, 58/1,63 maddeleri gereğince sonuç olarak 6 Yıl 3 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- İlan tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da ceza infaz kurumuna dilekçe vermek veya ceza infaz kurumu müdürüne tutanağa bağlanmak üzere beyanda bulunmak suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, İLAN OLUNUR.05.11.2025
