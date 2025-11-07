T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN





DOSYA NO

:

2025/3 Esas





KARAR NO

:

2025/412





Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan Samır ve Rahma kızı Halep, 20.10.2004 doğumlu, Suriye uyruklu, Ayat SULIMAN hakkında, mahkememizin 21.10.2025 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK'nın 142/2-b, 143/1, 62/ 53/1, 58/1,63 maddeleri gereğince sonuç olarak 6 Yıl 3 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



