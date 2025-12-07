Giriş Tarihi: 07.12.2025 00:01
T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:
2025/176 Esas
DAVALI:
SAVAŞ AÇIKGÖZ Cevizli Mah. Selanik Caddesi İstanbul Sokak Açıkgöz Apt. No:3/8 Kartal/İstanbul Kartal/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü:11/12/2025 günü saat:10:50'de
duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zabtı ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
