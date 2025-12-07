T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2025/176 Esas





DAVALI:

SAVAŞ AÇIKGÖZ Cevizli Mah. Selanik Caddesi İstanbul Sokak Açıkgöz Apt. No:3/8 Kartal/İstanbul Kartal/ İSTANBUL





Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Duruşma Günü:11/12/2025 günü saat:10:50'de