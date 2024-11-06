T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

2022/678 Esas
2024/544
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/10/2024 tarihli ilamı ile sanıklar Elif ESENER, Yusuf DALĞIÇ hakkında beraatlerine, Sanık Fatih Muhammed AKGÜN hakkında TCK nun 141/1, 143/1, 53/1, 58/6, 63 maddesi gereğince 3 Yıl Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,
(Ömer ve Yaşar oğlu, 13/07/1989 LUDWİGSBURG-(D) doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar ve sanık Fatih müdafiinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genel Trajı elli binin altında olan bir gazete ve bir internethaber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında
2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın ve sanık Fatih müdafiinin istinaf dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki haftaiçinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.04.11.2024