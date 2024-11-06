T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N





DOSYA NO

:

2022/678 Esas





KARAR NO

:

2024/544





Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/10/2024 tarihli ilamı ile sanıklar Elif ESENER, Yusuf DALĞIÇ hakkında beraatlerine, Sanık Fatih Muhammed AKGÜN hakkında TCK nun 141/1, 143/1, 53/1, 58/6, 63 maddesi gereğince 3 Yıl Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Müşteki Muammer ŞENGÜL

(Ömer ve Yaşar oğlu, 13/07/1989 LUDWİGSBURG-(D) doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar ve sanık Fatih müdafiinin istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genel Trajı elli binin altında olan bir gazete ve bir internethaber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında

İLANEN TEBLİĞİNE,



