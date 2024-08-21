T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2023/502 Esas





DAVALI

:

ERCAN ÖZDEMİR





Davacı tarafından aleyhinize açılan Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Mahkememiz dosyası davacısı İGDAŞ davalısı ERCAN ÖZDEMİR yönünden Dava konusu SHKKİ davası olup, davalı hesabına tahakkuk eden 18/10/2022 tarihli 13.561,00 TL bedelli faturasının iptali için hakem heyetine başvurduğunu, hakem heyetince yapılan inceleme sonucu başvuru sahibinin talebinin kabulüne karar verildiği, bunun üzerine iş bu davanın açıldığı görülmüştür.



