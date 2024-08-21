Giriş Tarihi: 21.08.2024 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2023/502 Esas
DAVALI
:
ERCAN ÖZDEMİR
Davacı tarafından aleyhinize açılan Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememiz dosyası davacısı İGDAŞ davalısı ERCAN ÖZDEMİR yönünden Dava konusu SHKKİ davası olup, davalı hesabına tahakkuk eden 18/10/2022 tarihli 13.561,00 TL bedelli faturasının iptali için hakem heyetine başvurduğunu, hakem heyetince yapılan inceleme sonucu başvuru sahibinin talebinin kabulüne karar verildiği, bunun üzerine iş bu davanın açıldığı görülmüştür.
İlanen özeti tebliğ edilen iş budava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile davaya cevap verilebileceği aksi takdirde davaya itiraz hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmanın 23/10/2024 günü saat: 11:35'da mahkememiz duruşma salonunda gerçekleştirileceği Dava Dilekçesi -tensip zaptı- duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02078654
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