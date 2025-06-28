T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :

2023/81 Esas





İSTANBUL ANADOLU 18.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN





İLANEN TEBLİGAT





ESAS NO

:

2023/81





KARAR NO

:

2025/153





KARAR TARİHİ :

11/03/2025





SUÇ :

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık





KATILAN KİMLİĞİ : AHMET TÜRK

, Osman ve Hatice oğlu, 15/05/1992 doğumlu, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Başdevrişli mah/köy nüfusunda kayıtlı. (T.C. Kimlik No:38446468238)





KARAR ÖZETİ :

Sanık Samet KELEŞ hakkında yukarıda esas numarası belirtilen dosyamızda "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" yapılan yargılama neticesinde 4 yıl hapis ve 6.100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.





Mahkememiz kararına karşı sanık Samet KELEŞ 17/03/2025 tarihli dilekçesi ile eylemin eski ev sahibinin depozito ödememek için üzerine atmış olduğu suçlama olduğundan bahisle istinaf kanun yoluna başvurmuştur.





Adı geçen katılana mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.





7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten

İKİ HAFTA

sonra tebliğ edilmiş olacaktır.





Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak

İKİ HAFTA