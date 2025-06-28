Giriş Tarihi: 28.06.2025 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Dosya No :
2023/81 Esas
İSTANBUL ANADOLU 18.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN
İLANEN TEBLİGAT
ESAS NO
:
2023/81
KARAR NO
:
2025/153
KARAR TARİHİ :
11/03/2025
SUÇ :
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
KATILAN KİMLİĞİ : AHMET TÜRK
, Osman ve Hatice oğlu, 15/05/1992 doğumlu, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Başdevrişli mah/köy nüfusunda kayıtlı. (T.C. Kimlik No:38446468238)
KARAR ÖZETİ :
Sanık Samet KELEŞ hakkında yukarıda esas numarası belirtilen dosyamızda "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" yapılan yargılama neticesinde 4 yıl hapis ve 6.100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Mahkememiz kararına karşı sanık Samet KELEŞ 17/03/2025 tarihli dilekçesi ile eylemin eski ev sahibinin depozito ödememek için üzerine atmış olduğu suçlama olduğundan bahisle istinaf kanun yoluna başvurmuştur.
Adı geçen katılana mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten
İKİ HAFTA
sonra tebliğ edilmiş olacaktır.
Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak
İKİ HAFTA
süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 25/06/2025
Basın No:ILN02249843
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