T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:

2022/226 Esas





DAVALI:

VEDAT YENİYOL Cemil Meriç Mah, İstiklal Cd. No: 53 Ümraniye/ İSTANBUL





Davacı FİKRİYE YENİYOL tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında;





Davacı dilekçesinde özetle;

2018 yılında evden ayrıldığınızı, bir daha eve dönmediğinizi, eşinize ve çocuğunuza maddi ve manevi olarak herhangi bir yardımda bulunmadığınızı, babalık ve eşlik görevlerinizi yerine getirmediğinizi, nerede olduğunuzun belli olmadığını, eşinize ekonomik, psikolojik ve duygusal şiddet uyguladığınızı,bu nedenle boşanmaya karar verilmesini, dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte 50.000 TL Maddi, 50.000 TL Manevi Tazminata Hükmedilmesini, aylık 2.000 TL Tedbir nafakasının davalıdan dava tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde tahsilini, boşanma halinde 2.000 TL'nin Yoksulluk Nafakası olarak devamını, müşterek çocuk Yiğit Efe YENİYOL'un velayetinin anneye verilmesi ve çocuk için aylık 1.000 TL Tedbir Nafakasının davalıdan dava tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde tahsilini, boşanma halinde 1.000 TL'nin İştirak Nafakası olarak devamına karar verilmesini talep etmiştir.





Yine çocuğun velayetine ilişkin Sosyal İnceleme Raporu alınmış, raporda özetle;

tarafların boşanmaları durumunda müşterek çocuk Yiğit Efe'nin velayetinin davacı anne Fikriye Yeniyol'a verilmesinde herhangi bir sakınca görülmediği beyan edilmiştir.





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi davetiye ile çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.





Dava dilekçesinin tebliğinin ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının ihtarı ile;