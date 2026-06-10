Giriş Tarihi: 10.06.2026 00:01
T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2026/71 Esas
DAVALILAR
:
1- MEHMET AYSOY -Parseller Mah. Adbullah Azam Addesi Sinpaş Aqua City 1. Etap Park C Blok K:8 D:37Aşağı Dudullu Ümraniye/ İSTANBUL
2- SİNAN DURAN -Parseller Mah. Kesikkaya Cad. No:35B/16 Ümraniye/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten HMK 122 ve 129/2 maddesi gereğince iki hafta içinde cevap dilekçenizi ve dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri asılları ile birlikte taraf sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini dilekçenize ekleyerek mahkemeye vermeniz ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayacak açıklamanın dilekçenizde yer alması gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02483667