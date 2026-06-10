T.C. İSTANBUL ANADOLU 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

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2026/71 Esas





DAVALILAR

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1- MEHMET AYSOY -Parseller Mah. Adbullah Azam Addesi Sinpaş Aqua City 1. Etap Park C Blok K:8 D:37Aşağı Dudullu Ümraniye/ İSTANBUL





2- SİNAN DURAN -Parseller Mah. Kesikkaya Cad. No:35B/16 Ümraniye/ İSTANBUL





Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



