T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/307 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1-2-3-4 NO'LU TAŞINMAZLARIN ORTAK ADRESİ:
Merkez Mah. Günebakan Sok. No:13, Huzur Apt. K:1.Bodrum 1 Nolu BB, 1.Normal,6 Nolu BB, 2. Normal Kat 10 Nolu BB, 4. Normal Kat 17 Nolu BB Kağıthane / İSTANBUL
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İstanbul, Kağıthane İlçe, Osmanpaşa Mah. Osmanpaşa Çiftliği Mevkii, 2539 Ada 21 Parsel, 50/1000 Arsa Pay/Payda, 337,32 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. 7 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası,1.Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı.
Kıymeti
: 4.000.000,00 TL
KDV Oranı
: %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:55
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 14:55
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Osmanpaşa Mah. Osmanpaşa Çiftliği Mevkii, 2539 Ada 21 Parsel, 45/1000 Arsa Pay/Payda, 337,32 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. 7 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası, 1.Normal Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı.
Kıymeti :
4.900.000,00 TL
KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 14:50
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 14:50
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Osmanpaşa Mah. Osmanpaşa Çiftliği Mevkii, 2539 Ada 21 Parsel, 45/1000 Arsa Pay/Payda, 337,32 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. 7 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası, 2.Normal Kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı.
Kıymeti :
5.650.000,00 TL
KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:45
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:45
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Osmanpaşa Mah. Osmanpaşa Çiftliği Mevkii, 2539 Ada 21 Parsel, 60/1000 Arsa Pay/Payda, 337,32 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. 7 Katlı Betonarme Mesken ve Arsası, 4.Normal Kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı.
Kıymeti :
7.500.000,00 TL
KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 15:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 15:00
06/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
