T.C. İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Dosya no

:

2023/975 Esas

07/10/2025





Konu :

Bilirkişi raporlarının ve dava dilekçesinin ilanen tebliği





İLAN METNİ





Davacılar Aysel Öztürk, Eslem Öztürk, Ahmet Öztürk, Hayriye Öztürk, Sinan Öztürk

tarafından mahkememizin 2023/975 Esas sayılı dosyası üzerinden

Davalılar Ahmet El Ali, Fatma Çetin, Ray Sigorta A.Ş

hakkında devam eden tazminat davası sırasında verilen ara kararı gereğince bilirkişi raporlarının ve dava dilekçesinin

davalı Ahmet El Ali'ye

ilanen tebliğine karar verilmiş olup;





Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; 25.02.2023 tarihinde davalı Fatma Çetin'in maliki, davalı Ahmet El Ali'nin sürücüsü ve davalı sigorta şirketi tarafından sigortalanan 10 AHN 819 plakalı araç ile müvekkillerinin murisi Fatih Öztürk idaresindeki 45 RS 129 plakalı motosikletin çarpışması sonucu Fatih Öztürk'ün vefat ettiği, bu kapsamda geriye kalan davacılar Aysel Öztürk (muris eşi) için 5.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve 200.000,00 TL manevi tazminat, Eslem Öztürk (muris kızı) için 5.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve 200.000,00 TL manevi tazminat, Ahmet Öztürk (muris babası) için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve 100.000,00 TL manevi tazminat, Hayriye Öztürk (muris annesi) için 1.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve 100.000,00 TL manevi tazminat, Sinan Öztürk (muris kardeşi) için 100,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve 50.000,00 TL manevi tazminatın her bir davalının sorumluluğu oranında tahsili talebinde bulunmuştur.





1-İzmir ATK Trafik İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen 15.04.2024 tarihli raporda sonuç olarak; davaya konu trafik kazasında davalı sürücü Ahmet El Ali'nin %100 kusurlu, müteveffa Fatih Öztürk'ün kusursuz olduğu bildirilmiştir.





2-Aktüer bilirkişi Cemal Emre Doğan tarafından düzenlenen 29.07.2024 ve 28.01.2025 tarihli raporlarda sonuç olarak; davacılardan Sinan Öztürk dışındaki davacıların maddi tazminat haklarının bulunduğu, bu kapsamda davacılar Aysel Öztürk'ün 3.018.390,46 TL, Eslem Öztürk'ün 252.990,16 TL, Hayriye Öztürk'ün 778.477,51 TL, Ahmet Öztürk'ün 708.503,79 TL destekten yoksun kalma tazminatı hesaplandığı bildirilmiştir.





3-Aktüer bilirkişi Cemal Emre Doğan tarafından düzenlenen 11.06.2025 tarihli raporda sonuç olarak; davacı Sinan Öztürk'ün hükümlülüğü sebebiyle destekten yoksun kalma zararı olmayacağı kabul edilirse davacılar Aysel Öztürk'ün 3.898.846,68 TL, Eslem Öztürk'ün 315.688,53 TL, Hayriye Öztürk'ün 998.879,05 TL, Ahmet Öztürk'ün 907.905,63 TL destekten yoksun kalma tazminatı hesaplandığı, davacı Sinan Öztürk'ün hükümlülüğü sebebiyle destekten yoksun kalma zararı olacağı kabul edilirse davacılar Aysel Öztürk'ün 3.886.132,79 TL, Eslem Öztürk'ün 309.175,71 TL, Hayriye Öztürk'ün 992.366,24TL, Ahmet Öztürk'ün 901.392,82 TL, Sinan Öztürk'ün 45.331,06 TL destekten yoksun kalma tazminatı hesaplandığı bildirilmiştir.





İlanen tebligat, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi gereğince gazetedeki son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilebileceği hususu,





Ayrıca mahkememizin 2023/975 Esas sayılı dosyasında bir sonraki duruşmanın 27/01/2026 günü saat 09:45'de yapılacağı hususu,



