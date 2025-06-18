T.C. İZMİR 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVALI

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MUSTAFA AYTOP Günhan Ticaret 1713 Sk. No.73Karşıyaka/ İZMİR





Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı)davacıların İbrahim Başçı'nın mirasçıları olduğunu, davalılar Günhan Ticaret Soğukkuyu Konut Sitesi namı ile tapunun İzmir ili, Karşıkaya ilçesi, Örnekköy mah. Ilıcaaltı sk. Pafta no.390 2436ada, 2 parsel bilgilerindeki taşınmazı parselyon yaptırarak plan ve krokisinde görüldüğü üzere değişik konuk ve metrelerdeki yüzölçümlerle hisseli olarak -tapuları alındığında verilmek üzere 167 adet bağımsız taşınmaz olarak satışa çıkardıklarını, parselasyonla ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş ve işlemlerden sonra müstakil tapusunun verileceğini taahhüt edip ve sattıklarını, Günhan Ticaret Soğukkuyu Konut Sitesi namı ile plan ve krokisi arsanın satımında tüm alıcılara olduğu gibi davalılarca murise de verildiğini, planın sol altında tapu kaydı ile Organize Günhan Ticaret Efes Sinema sk. 1713 sk no.73/A Karşıyaka olduğunu, muris İbrahim Başçı parselasyonda 50 özel p. Numaralı yere tekabül eden yeri arsayı 7.2.1978 de almış , peşinat için verilen Günhan Ticaretin 0913 numaralı para tahsil makbuzunda not olarak 50 nolu parsel arsa için peşinat , 126 m2 zeytinlik açıklamasının bizzat davalıların kendi el yazıları ile yazılıp imza edildiğini, 5000 TL lik peşinatın davalıların makbuz karşılığı ödendiğini beyan ederek, davanın kabulü ile her türlü haciz , kısıt, sair takdiyatlardan ari olarak dava konusu arsanın tespit edilecek tapu bilgileriyle davalılar ve mirasçıları adına kayıtlarının iptali ile İbrahim Başçı mirasçıları olan müvekkiller adına hisseleri oranında tescillerine , tescilin mümkün olmaması halinde piyasa rayiç satış bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ettiği davada,





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, resmi kurumlar aracılığı iletespit edilen diğer adreslerinize de dava dilekçesi tutanaklar ekli davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza tebligatların yapılamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününden bahisle tensip tutanağının ve ayrıca İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin 16/05/2025 tarih, 2025/900 esas 2025/1131 karar sayılı davacılar vekilinin tedbir talebine ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.





HMK 129.md.'deki unsurları için dava dilekçesindeki iddialara karşı savunmalarınızı, ileri sürülen vakıaların hangi delil ile ispat edileceği, hukuki sebepleri ve ilk itirazları içeren cevap dilekçesini 2 hafta içerisinde sunmanız ve ön inceleme duruşması için belirlenen

23/09/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada