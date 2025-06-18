Giriş Tarihi: 18.06.2025 00:01
T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2014/547 Esas
DAVALILAR
:
CEZMİ ŞENGÖR
Davacı Hayrettin Aksu ile davalılar GÜLHAN ŞENGÖR, GÜLTEN MUTLU, HATİCE GÜLCÜ, MUSTAFA ŞENGÖR, NURİ ŞENGÖR, OSMAN ŞENGÖR, CEZMİ ŞENGÖR, CEM MUTLU aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında,
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından sözlü yargılama duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Tahkikat aşaması bitmiş olup, 09/10/2025 günü saat 10:48'deki duruşmada hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, gelmediğiniz takdirde davanın yokluğunuzda sürdürülüp karar verileceği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02243445
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