T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN





ESAS NO

:

2014/547 Esas





DAVALILAR

:

CEZMİ ŞENGÖR





Davacı Hayrettin Aksu ile davalılar GÜLHAN ŞENGÖR, GÜLTEN MUTLU, HATİCE GÜLCÜ, MUSTAFA ŞENGÖR, NURİ ŞENGÖR, OSMAN ŞENGÖR, CEZMİ ŞENGÖR, CEM MUTLU aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında,





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından sözlü yargılama duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



