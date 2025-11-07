T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2021/1063





DAVACI

:

HAKAN DEMİRTAŞ-45154240780 -





VEKİLİ

:

Av. VOLKAN EDİS - [16051-50743-23869] UETS





DAVALILAR

:

1- ERHAN KURAK, Rosengasse 11 Telfs Tirol 6410/Avusturya





2- ERKAN KURAK, Strabag Ag Salzstr. 3A Zırl 6170/ Avusturya





3- ERSİN SEVEN, Unterbırkenberg 45/26 Telfs 6410/ Avusturya





4- KENAN SEVEN, Schlıchtlıng 17a/25 Telfs 6410/Avusturya





5- SİBEL ÖZPINAR, Weılhartstr. 24A/17 Braunau Am Inn 5282/ Avusturya





6-GÜLSEVİM KURAK, Nıedere Munde Str. 6/2 Telfs 6410 /Avusturya





Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;





Davalılar ERHAN KURAK, ERKAN KURAK, ERSİN SEVEN, KENAN SEVEN, SİBEL ÖZPINAR, GÜLSEVİM KURAK; mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresiniz temin edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



