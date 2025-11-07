Giriş Tarihi: 07.11.2025 00:01
T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2021/1063
DAVACI
:
HAKAN DEMİRTAŞ-45154240780 -
VEKİLİ
:
Av. VOLKAN EDİS - [16051-50743-23869] UETS
DAVALILAR
:
1- ERHAN KURAK, Rosengasse 11 Telfs Tirol 6410/Avusturya
2- ERKAN KURAK, Strabag Ag Salzstr. 3A Zırl 6170/ Avusturya
3- ERSİN SEVEN, Unterbırkenberg 45/26 Telfs 6410/ Avusturya
4- KENAN SEVEN, Schlıchtlıng 17a/25 Telfs 6410/Avusturya
5- SİBEL ÖZPINAR, Weılhartstr. 24A/17 Braunau Am Inn 5282/ Avusturya
6-GÜLSEVİM KURAK, Nıedere Munde Str. 6/2 Telfs 6410 /Avusturya
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince;
Davalılar ERHAN KURAK, ERKAN KURAK, ERSİN SEVEN, KENAN SEVEN, SİBEL ÖZPINAR, GÜLSEVİM KURAK; mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresiniz temin edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü olan 06/01/2026 günü saat: 11.30'da İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmamanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunup dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı, tebligat yasasının 28-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.
