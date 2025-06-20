Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1654 Esas
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan AYŞE NAR'ı tanıyan bilenlerin ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bildirmeleri aksi takdirde gaip adayının gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 31981682244
ADI SOYADI : AYŞE NAR
BABA ADI : İLYAS
ANA ADI : LALE
DOĞUM TARİHİ : 26/10/1981
DOĞUM YERİ : KAHRAMANMARAŞ
İKAMETGAH ADRESİ :Barbaros Mah. Av. Mehmet Ali Kısakürek Cad. No: 9İç Kapı No: 05 Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
Basın No:ILN02244470
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