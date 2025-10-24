Giriş Tarihi: 24.10.2025 00:01
T.C. KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO:
2021/227
Davacısı, Yasin Özad ile Davalılar Maliye Hazinesi ve Karacaören Köyü Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tescil davası kapsamında Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü, 212 ada 8 parsel, 207 ada 32 parsel ve Kars ili, Merkez İlçesi, Mağaracık Köyü, 101 ada 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların; TMK'nın 713. Maddesi gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ve tescile itiraz edenlerin; ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2021/227 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği süre içerisinde müracat edilmediği takdirde; yapılacak yargılama sonucunda taşınmazın davacılar adına tescil edilebileceği hususu ilan olunur.
