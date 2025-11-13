Giriş Tarihi: 13.11.2025 00:01
T.C. KASTAMONU 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Sayı :
2025/97-Ceza Dava Dosyası
H Ü K Ü M Ö Z E T İ
SANIK
:
Durmuş YETİŞ,
Mehmet ve Fatma oğlu, 16/04/1988 doğumlu, Niğde İli
Ulukışla İlçesi Darboğaz nüfusuna kayıtlı. TC Kimlik No: 58090328948
SUÇ :
Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak
Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ :
28/02/2023
KARAR NİTELİĞİ :
Mahkumiyet (4 YIL HAPİS ve 60.000,00TL ADLİ PARA cezası)
KANUN MADDESİ :
TCK 1581-f-son
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Durmuş YETİŞ'in adresinin yetersiz olması, mernis adresinin bulunmaması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilememesinden dolayı (sanık hakkında 9 aktif yakalama kaydı bulunmaktadır) ''Gerekçeli Karar''tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca hüküm özetinin
RESMİ GAZETEDE
ilanen tebliğine,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
tebliğden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunması ve bu tutanakla tespit edilen beyan ile imzalı Hâkim tarafından onaylanması suretiyle, 5271 sayılı CMK'nin 272/1 maddesi uyarınca
Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Kanun Yoluna
başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 03/11/2025
