T.C. KONYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı

:

GÜLESER KALBURCU (484****7026 TC kimlik numaralı, Mehmet ve Menekşe'den olma, 1941 d.lu)





Mahkememizden verilen 18/12/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;





"Davanın

KABULÜNE

,





-Konya ili, Karatay ilçesi, Hacısadık mahallesi 30890 ada 3 parselde bulunan taşınmazda davacı ve davalıların elbirliği ile mülkiyetinin iptal edilerek,dosya arasında bulunan 17/02/2025 tarihli bilirkişi raporu uyarınca 71/400 oranındaki hissenin ;





-GÜLESER KALBURCU - 48439457026 71/2000





...ait olacak şekilde

PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,





Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."



