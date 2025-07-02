Giriş Tarihi: 02.07.2025 00:01
T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
2024/22 Esas
DAVALI
:
FATMA ZOR - TC: 561*****998- HÜ***İN ve N***T'den olma, 08/02/1981 doğumlu, Bonipad 7, 3084 Bt. Rotterdam /HOLLANDA KRALLIĞI
Mahkememizce verilen 15/05/2025 tarihli ara karar gereğince; NİMET KILIÇ'ın (TC:562*****154 nolu, AH**T ve AS**A'dan olma, 01/09/1959 doğumlu) feri müdahil olarak davalı yanında davaya müdahale talebinin kabulüne karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 ( yedi ) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02251174