T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davalı AYHAN TUZCU adına dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilememiş olduğundan bu davalıya dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Adı geçen davalı AYHAN TUZCU'ya duruşma günü olan 10/02/2026 günü saat 09.55'de mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, iş bu ilanın kendisine tebliğ tarihinden itibaren cevap dilekçesini ve delillerini bildirmesi, aksi taktirde cevap dilekçesi ve delil bildirmekten imtina etmiş sayılacağını ve davacı tarafın iddiayı genişletme yasağına bağlı kalmaksızın iddiasını genişletebileceği ve 2 haftalık süre içerisinde HMK. 126, 127 ve 317/2 maddesi gereğince avansı yatırması, süresinde cevap dilekçesi verilmez ise HMK 128. Maddesi gereğince davaya konu vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, verilen cevap dilekçesinin HMK 317/2 129 maddede belirtilen hususları taşıması gerektiği, duruşma salonunda bizzat hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususları ilanen tebliğ olunur.