T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO:

2024/191 Esas





DAVALI:

RAWAA ALNAJJAR Ulubatlı Hasan Mahallesi 3068 Sokak No:10 K:2 Yüreğir/ ADANA





Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Davacı vekili tarafından düzenlenen dava dilekçesi; "Evlilik birliğinin temelden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik sebebiyle tarafların boşanmalarına, yaşı küçük olan müşterek çocukların velayetinin davalı anneye verilmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz." şeklinde düzenlenmiştir.





Tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR.



