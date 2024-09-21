T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Davacı , ERCAN PAKER ile Davalı , GUZAL KULUNCHAKOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip zaptı ve yeni duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 03/10/2024 günü saat: 09.50'da
duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/06/2024
Basın No:ILN02092249
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