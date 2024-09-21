T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Esas No

: 2021/774





Davalı:

GUZAL KULUNCHAKOVA





Davacı , ERCAN PAKER ile Davalı , GUZAL KULUNCHAKOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip zaptı ve yeni duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Durusma Günü: 03/10/2024 günü saat: 09.50'da