T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/2693 Esas
Konu
: Gaiplik ilanı hk.
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen FATMA BENİCE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13.11.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 14225062002
ADI SOYADI : FATMA BENİCE
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : MAHİNUR
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1921
DOĞUM YERİ : ERZİNCAN
İKAMETGAH ADRESİ : Gültepe Mah. Şehit Özgür Güven Cad. 1010 Sok. C Blok No:27 D:18 Küçükçekmece/İSTANBUL
