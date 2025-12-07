Yeni Şafak
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 07.12.2025 00:01

İ L A N
Sayı : 2025/2693 Esas

Konu
: Gaiplik ilanı hk.

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen FATMA BENİCE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13.11.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 14225062002

ADI SOYADI : FATMA BENİCE

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : MAHİNUR

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1921

DOĞUM YERİ : ERZİNCAN

İKAMETGAH ADRESİ : Gültepe Mah. Şehit Özgür Güven Cad. 1010 Sok. C Blok No:27 D:18 Küçükçekmece/İSTANBUL
ilangovtr
Basın No: ILN02353861