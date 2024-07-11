Giriş Tarihi: 11.07.2024 00:01
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2023/33372 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2023/33372 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mah. 18933 parselde kayıtlı 200/3600 arsa pay/paydalı 1.Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.
Adresi :
Gümüşpala Mahallesi, Çevre Sokak, Dış Kapı No:19 İç Kapı No:9Avcılar / İSTANBUL
İmar Durumu
: İkiz nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarında "Konut" alanında kalmaktadır.
Kıymeti :
2.250.000,00 TL
KDV Oranı :
%1
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:20
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 14:20
08/07/2024
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02059656
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