T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/33372 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2023/33372 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mah. 18933 parselde kayıtlı 200/3600 arsa pay/paydalı 1.Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.





Adresi :

Gümüşpala Mahallesi, Çevre Sokak, Dış Kapı No:19 İç Kapı No:9Avcılar / İSTANBUL





İmar Durumu

: İkiz nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarında "Konut" alanında kalmaktadır.





Kıymeti :

2.250.000,00 TL





KDV Oranı :

%1





Kaydındaki Şerhler:

Tapu kaydındaki gibidir



