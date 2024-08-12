T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/13867 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2023/13867 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, Sulakdere Mevkii, 375 Ada, 1 Parsel, F31/3/-/1 nolu taşınmazın 1/4 hissesi satılıktır. Konut : 2 oda 1 salon , mutfak , banyo , wc , hol , balkon ve antreden müteşekkildir.





Adresi : Başak Mahallesi,Deliorman Caddesi, Vatankent Sitesi, No:3 P Başakşehir / İstanbul





Yüzölçümü : 68 m2





İmar Durumu :İMAR PLANI kapsamında E: 1,00, Ayrık nizam 15.50 m Konut alanında kalmaktadır.





Kıymeti : 405.000,00 TL





KDV Oranı : %1





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