Giriş Tarihi: 11.08.2024 00:01
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2023/13867 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2023/13867 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, Sulakdere Mevkii, 375 Ada, 1 Parsel, F31/3/-/1 nolu taşınmazın 1/4 hissesi satılıktır. Konut : 2 oda 1 salon , mutfak , banyo , wc , hol , balkon ve antreden müteşekkildir.
Adresi : Başak Mahallesi,Deliorman Caddesi, Vatankent Sitesi, No:3 P Başakşehir / İstanbul
Yüzölçümü : 68 m2
İmar Durumu :İMAR PLANI kapsamında E: 1,00, Ayrık nizam 15.50 m Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 405.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 14:50
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 14:50
09/08/2024
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02075177
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