T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
Kütahya Merkez Parmakören Mahallesi 3468 ada 1 parsel 7.517,46m2yüz ölçümlü Tarla
KAMULAŞTIRILACAK ALAN:
1.584,47 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL
:
190.136,40-TL
MALİK BİLGİLERİ
:
Semra ÖZTUĞCU ve müşterekleri
KAMULAŞTIRAN KURUM: Kütahya Belediye Başkalığı
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2025/418 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 27/11/2025 günü saat 15:05'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 15.10.2025
