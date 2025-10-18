T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

Kütahya Merkez Parmakören Mahallesi 3468 ada 1 parsel 7.517,46m2yüz ölçümlü Tarla





KAMULAŞTIRILACAK ALAN:

1.584,47 m2





TEKLİF EDİLEN BEDEL

:

190.136,40-TL





MALİK BİLGİLERİ

:

Semra ÖZTUĞCU ve müşterekleri





KAMULAŞTIRAN KURUM: Kütahya Belediye Başkalığı





Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2025/418 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,





Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,



