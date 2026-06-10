Giriş Tarihi: 10.06.2026 00:01
T.C. LÜLEBURGAZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. LÜLEBURGAZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2024/393 Esas 20.02.2026
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KIRCALİ, 01/07/1874 doğumlu, Halil İbrahim ve Ayşe kızı 528*****990 TC kimlik no.lu İSMİHAN DURAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.02.2026
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Basın No: ILN02483576