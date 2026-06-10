Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. LÜLEBURGAZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 10.06.2026 00:01

T.C. LÜLEBURGAZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. LÜLEBURGAZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

 

Sayı : 2024/393 Esas 20.02.2026 

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KIRCALİ, 01/07/1874 doğumlu, Halil İbrahim ve Ayşe kızı 528*****990 TC kimlik no.lu İSMİHAN DURAK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.02.2026
ilangovtr
Basın No: ILN02483576