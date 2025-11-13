T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı Abuzer Yılmaz'a ait Yeşilyurt İkizce 136/22-136/24-136/26-139/9 parsel TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/422 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR