T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2025/422 Esas
Davalı Abuzer Yılmaz'a ait Yeşilyurt İkizce 136/22-136/24-136/26-139/9 parsel TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/422 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR
