Giriş Tarihi: 05.11.2025 00:01
T.C. MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/338 Esas Davacı ,SUAT TAŞDELEN ile Davalı , MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu edilen; Malatya ili Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesinde kain 162 ada 135 parsel ile aynı yer 162 ada 166 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında Mahkememizde görülmekte olan iş bu davada;
Davacı
Davalı
Dava:
|SUAT TAŞDELEN
1-HAZİNE
2-MALATYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
3-YAZIHAN BELEDİYESİ
|Tapusuz Taşınmaz Tescili
Davacı dava konusu olan taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.
