22.10.2025 00:01
T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/989 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, YARHASANLAR Mahalle/Köy, 2225 Ada, 11 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Yarhasanlar Mahallesi, 2328 Sokak, No:1, B Blok, 4. Kat, Daire:7 Şehzadeler/Manisa Şehzadeler / MANİSA
Kıymeti : 3.300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:18
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:18
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Yunusemre İlçe, GÜLBAHÇE Mahalle/Köy, 129 Ada, 17 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Gülbahçe Mahallesi, Gülbahçe Sokak, No:122, Zemin+1 Kat, İç Kapı No:14 Yunusemre/Manisa Yunusemre / MANİSA
Kıymeti : 12.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:28
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 11:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:28
13/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
