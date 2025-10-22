T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/989 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, YARHASANLAR Mahalle/Köy, 2225 Ada, 11 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm





Adresi : Yarhasanlar Mahallesi, 2328 Sokak, No:1, B Blok, 4. Kat, Daire:7 Şehzadeler/Manisa Şehzadeler / MANİSA





Kıymeti : 3.300.000,00 TL





KDV Oranı : %1



