T.C. MARDİN 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

HÜKÜM ÖZETİ:

Mahkememizin 2024/324 Esas 2025/308 Karar sayılı dosyasında sanık Yılmaz SEZER (Şahin ve Eşe oğlu 03/06/1988 Yüreğir D.lu ) hakkında üzerine atılı bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan; TCK'nın 61 maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, meydana gelen zarar, suçun birden fazla nitelikli halinin gerçekleşmiş olması ile sanığın kastı ve amacı göz önüne alınarak, sanığın eylemine uyan TCK'nın 158/1-f-son cümle maddeleri uyarınca 5 YIL HAPİS ve 27.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükmün tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.