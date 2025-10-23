Giriş Tarihi: 23.10.2025 00:01
T.C. MERSİN 6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MERSİN 6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı:
2025/286 Esas
Mahkememizin 05/05/2025 Tarih, 2025/286 Esas, 2025/328 sayılı kararıyla Mersin 8. İcra Dairesi'nin 2024/8915 sayılı takip dosyasında alacaklı Hasan ÇİÇEK tarafından borçlu Şafak BASALAK aleyhine başlatılan kambiyo takibinin kesinleşerek borçlunun hacizli mallarının satış aşamasında Davacı Baki KARADUMAN ihalenin feshi davası açtığı işbu davanın yapılan yargılaması sonucunda; 1-Davanın aktif husumet yokluğundan USULDEN REDDİNE, dair karar verilmiş olup; Davacı Baki KARADUMAN'ın muhabere kanalıyla istinaf dilekçesi sunduğu, kayıtlı tüm adreslerine çıkartılan Gerekçeli Karar ve Eksik İstinaf Harç / Avans (İstinaf Kanun Yoluna Başvurma Harcı: 1.683,10 TL, İstinaf Karar(maktu) Harç: 615,40 TL, İstinaf Posta Avansı: 1000 TL) muhtırası tebligatlarının bila tebliğ iade edildiği, Mernis adresinin olmadığı ve adres araştırmalarından sonuç alınamadığından gazete yolu ile ilanen tebligat yapılması gerekip,
Davacı Baki KARADUMAN'a, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi uyarınca, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılacağı günden itibaren 2 hafta süre içinde Mahkememiz kanalı ile veya mahkeme kalemine yapılacak başvuru üzerine kalemce yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi sureti ile BAM İstinaf yolu açık olmak üzere verilen Mahkememizin 05/05/2025 tarih, 2025/286 Esas -2025/328 sayılı Gerekçeli kararı ile Mahkememizin 02/07/2025 tarihli Eksik istinaf harç/avans muhtırası yönünden 1 haftalık kesin süre içinde Mahkemeler veznesi veya Uyap portal üzerinden dosyamıza yatırılması aksi halde istinaf başvurusundan vazgeçme sayılacağına karar verileceği hususuna ilişkin muhtıra tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/08/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02317981