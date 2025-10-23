T.C. MERSİN 6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 05/05/2025 Tarih, 2025/286 Esas, 2025/328 sayılı kararıyla Mersin 8. İcra Dairesi'nin 2024/8915 sayılı takip dosyasında alacaklı Hasan ÇİÇEK tarafından borçlu Şafak BASALAK aleyhine başlatılan kambiyo takibinin kesinleşerek borçlunun hacizli mallarının satış aşamasında Davacı Baki KARADUMAN ihalenin feshi davası açtığı işbu davanın yapılan yargılaması sonucunda; 1-Davanın aktif husumet yokluğundan USULDEN REDDİNE, dair karar verilmiş olup; Davacı Baki KARADUMAN'ın muhabere kanalıyla istinaf dilekçesi sunduğu, kayıtlı tüm adreslerine çıkartılan Gerekçeli Karar ve Eksik İstinaf Harç / Avans (İstinaf Kanun Yoluna Başvurma Harcı: 1.683,10 TL, İstinaf Karar(maktu) Harç: 615,40 TL, İstinaf Posta Avansı: 1000 TL) muhtırası tebligatlarının bila tebliğ iade edildiği, Mernis adresinin olmadığı ve adres araştırmalarından sonuç alınamadığından gazete yolu ile ilanen tebligat yapılması gerekip,



