Giriş Tarihi: 30.10.2025 00:01
T.C. NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2025/138 Esas
DAVALI
:
YENERLER DAY.TÜK.MAL.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Altıntaş Mh. Türkocağı Cd. No:20 Nazilli/ AYDIN
Davacı tarafından aleyhinize açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan yargılamasında;
"araç üzerindeki rehnin kaldırılması ile yargılama giderleri ile ve vekalet ücretinin de davalı yana yükletilmesine karar verilmesi......" şeklindeki dava dilekçesinin TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı, delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacakları adı geçen ilgili kişilere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02321578