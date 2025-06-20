T.C. NEVŞEHİR 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Kandagha ve Bıbı oğlu 01/01/2004 LOGAR doğumlu, Ismaıl NAZARI'nin müşteki olarak bulunduğu Mahkememizin 08/05/2025 tarih ve 2023/688 Esas, 2025/340 sayılı kararıyla;





Müşteki sanık Mafuz Muhammedi hakkında kasten yaralama suçundan Hapis cezası ile cezalandırılmasına, müşteki sanık Mafuz Muhammedi hakkında basit yaralama suçundan Hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,





Müşteki Sanık Sayıd Aga Mohammadı hakkında kasten yaralama suçundan Beraat kararı verildiği,





Müşteki Sanık Hashmetullah Haydarzade hakkında kasten yaralama suçundan hapis cezası ile cezalandırılmasına,





Sanık Şiraz Haydarzade hakkında basit yaralama suçundan hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup,





Müşteki sanık Mafuz Muhammadi ve müşteki sanık Hashmetullah Haydarzade tarafından istinaf dilekçeleri verildiği,





Müşteki Ismaıl NAZARI'nin tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kararın ve istinaf dilekçelerinin müştekiye tebliğ edilemediği, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmekle;





7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki hafta yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.





MÜŞTEKİ

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