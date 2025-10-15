T.C. ORTAKÖY (AKSARAY) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı :1- RAHİME CEYLAN- 597*****420





Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhinizde mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM :





1-Davanın KABULÜ İLE,





Davaya konu Aksaray İli, Ortaköy ilçesi, Harmandalı Köyü 234 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 21/07/2022 havale tarihli Fen bilirkişisi Muhammed Sami ÇETİN'in raporunda gösterilen 1048,03 m²'lik kısmının davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile; davacı kurum adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, YOL OLARAK TERKİNİNE,





2-Kamulaştırma bedelinin 27.745,55-TL olarak TESPİTİNE,





3- Tespit edilen 27.745,55-TL kamulaştırma bedeline dava 4 ay içinde sonuçlandırılamadığından davanın açıldığı tarihten 4 ay sonraki tarih olan 22/07/2021 tarihinden karar tarihi olan 03/08/2023 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine ve depo edilen bedelin Anayasa Mahkemesi kararı gereğince karar ile beraber faizi ile birlikte derhal tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki hisseler oranı üzerinden DAVALI/DAVALILARA/MİRASÇILARA ÖDENMESİNE, bu hususta Ortaköy Ziraat Bankası Şubesine müzekkere yazılmasına,





4-Fen bilirkişisi Muhammed Sami ÇETİN tarafından düzenlenmiş21/07/2022 havale tarihli raporunun ve rapora ekli krokinin hükmün eki sayılmasına,





5-Kararın tescile ilişkin hükmü yasa gereğince kesin olduğundan, tescil hükmünün ifası için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/8 Maddeleri uyarınca hüküm özetinin Ortaköy Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,





6-Taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. Mükellefiyetlerin bedele yansıtılmasına,





7- -Davacı idare 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'nun 12/(2) maddesi gereğince harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,





8-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin 2942 Sayılı Kanun'un 29. Maddesi uyarınca davacı üzerinde bırakılmasına,





9-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23.10.2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı gereğince davacı idare lehine vekâlet ücreti takdirine yer olmadığına,





10-Davalı Eren Akın yargılama sırasında kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca3.963,65-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Eren Akın'a verilmesine,





11-HMK'nın 333. Maddesi uyarınca taraflarca yatırılan ve kullanılmayan gider avanslarının bulunması halinde ilgililerine iadesine,





Dair, verilen karar, bir kısım davalılar vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda tescil hükmü yönünden KESİN, bedel yönünden ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 345. Maddesi uyarınca kararın kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile Konya Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili dairesine gönderilmek üzere istinaf yasa yoluna gidilebileceği belirtilerek verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.03/08/2023





Şeklinde mahkememizce karar verilmiş olup, işbu karar davacı vekilince istinaf edilmiş olmakla; gerekçeli karar evrakı ve istinaf başvuru dilekçesinin tarafınıza tebliği için dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup, "evrakın postaneden alınmaması" gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve istinaf başvurusu dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



