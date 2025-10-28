Giriş Tarihi: 28.10.2025 00:01
T.C. ORTAKÖY(AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE
İ L A N
Sayı :
2025/815 Esas22.10.2025
Konu : Gaiplik ilanının yapılması hakkında Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET GÖKDEMİR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 52.........04
ADI SOYADI : AHMET GÖKDEMİR
BABA ADI : NABİ
ANA ADI : ELİFE
DOĞUM TARİHİ : 2./0./1955
DOĞUM YERİ : ORTAKÖY
İKAMETGAH ADRESİ : Balcı Mah. 1153 Sk. No: 16 Ortaköy/ AKSARAY
