T.C. ORTAKÖY(AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE

Konu : Gaiplik ilanının yapılması hakkında Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET GÖKDEMİR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 52.........04





ADI SOYADI : AHMET GÖKDEMİR





BABA ADI : NABİ





ANA ADI : ELİFE





DOĞUM TARİHİ : 2./0./1955





DOĞUM YERİ : ORTAKÖY



